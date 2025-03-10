Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 41,67 грн, євро – 45,05 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у понеділок, 10 березня, знизився на 9 копійок і становить 41,40 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні не змінився і складає 45,00 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,80 гривні, а євро – за курсом 44,00 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у понеділок залишився незмінним на рівні 41,67 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 10 березня, знизився на 20 копійок і склав 45,05 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 10 березня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,21 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 6 копійок. Офіційний курс євро на понеділок встановлений на рівні 44,73 гривні за один євро, тобто гривня втратила 17 копійок, порівняно з попереднім показником.

В обмінниках України середній курс долара сьогодні становить 41,31 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,22 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 44,80 грн/євро, а курс продажу - 44,60 грн/євро.

Аналітик Олексій Козирєв прогнозує, що за умови збереження поточних співвідношень євро/долар на зовнішніх ринках курс євро в Україні може на кінець року становити близько 46,35-48 грн/євро.

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