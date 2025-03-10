Продати долар можна в середньому за курсом 41,03 грн, євро – 44,30 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у понеділок, 10 березня, знизився на 5 копійок і в середньому становить 41,60 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,03 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 3 копійки і складає 45,00 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 44,30 гривні за євро.

Курс валют в обмінниках на сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,31 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,22 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 44,80 грн/євро, а курс продажу - 44,60 грн/євро.

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Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок понеділка, 10 березня, складає 82 349 долари. У гривні її ціна сьогодні склала 3 392 440 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

НБУ встановив на 10 березня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,21 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 6 копійок. Офіційний курс євро на понеділок встановлений на рівні 44,73 гривні за один євро, тобто гривня втратила 17 копійок, порівняно з попереднім показником.

Аналітик Олексій Козирєв прогнозує, що за умови збереження поточних співвідношень євро/долар на зовнішніх ринках курс євро в Україні може на кінець року становити близько 46,35-48 грн/євро.

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