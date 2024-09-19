Продати долар можна в середньому за курсом 41,30 грн, євро – 46,00 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у четвер, 19 вересня, залишився на попередньому рівні – 41,80 гривні за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 41,30 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 10 копійок і складає 46,60 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 46,00 гривні за євро.

Який курс валют у Києві на сьогодні

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні знизився на 3 копійки і складає 41,78 грн/долар в середньому, а продати долар можна за 41,70 грн. Курс готівкового євро в обмінниках незмінний і складає 46,60 грн/євро. При цьому курс продажу встановлено на рівні 46,45 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив на 19 вересня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,45 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 4 копійки, порівняно з попереднім показником. При цьому офіційний курс НБУ щодо євро на четвер встановлений на рівні 46,11 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 1 копійку.

Курс долара у "ПриватБанку" 18 вересня не змінився і складав 41,70 грн за долар. Курс євро у учора сьогодні подорожчав на 5 копійок і складав 46,55 грн за євро.

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