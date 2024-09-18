Курс гривні до євро встановлено на рівні 46,11 грн/євро.

Національний банк України встановив на четвер, 19 вересня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,45 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 4 копійки, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро національна валюта, в свою чергу, трохи покращила позиції. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на четвер встановлений на рівні 46,11 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 1 копійку.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,46/41,49 грн/дол., євро – 46,11/46,14 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара у "ПриватБанку" 18 вересня не змінився і складає 41,70 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні подорожчав на 5 копійок і складає 46,55 грн за євро.

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні зріс на 1 копійку і складає 41,81 грн/долар в середньому, а продати долар можна за 41,71 грн. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 5 копійок і складає 46,60 грн/євро. При цьому курс продажу становить 46,42 грн/євро.

У свою чергу експерти дали українцям кілька порад про те, продавати чи купувати валюту на фоні можливої подальшої девальвації гривні.

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