Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 41,67 грн, євро – 46,51 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у середу, 18 вересня, не змінився і складає 41,70 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні подорожчав на 5 копійок і складає 46,55 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,10 грн, євро – за курсом 45,55 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні незмінний і складає 41,67 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також залишився на попередньому рівні – 46,51 грн.

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Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні зріс на 1 копійку і складає 41,81 грн/долар в середньому, а продати долар можна за 41,71 грн. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 5 копійок і складає 46,60 грн/євро, а курс продажу – 46,42 грн/євро.

Нацбанк встановив на 18 вересня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,41 гривні за долар, таким чином, гривня послабилася на 5 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на середу встановлений на рівні 46,12 гривні за євро, тобто гривня послабилася на 11 копійок.

У свою чергу експерти дали українцям кілька порад про те, продавати чи купувати валюту на фоні можливої подальшої девальвації гривні.

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