Продати долар можна в середньому за курсом 40,40 грн, євро – 43,45 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у п’ятницю, 21 червня, знизився на 5 копійок і складає 40,90 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 40,40 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні також подешевшав на 5 копійок і складає 44,15 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 43,45 грн за євро.

Який зараз курс у обмінниках Києва

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подешевшав на 5 копійок і складає 40,85 грн/долар в середньому (продати долар можна за 40,75 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні знизився на 10 копійок - 44,10 грн/євро (курс продажу – 43,90 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на п’ятницю, 21 червня, офіційний курс долара до гривні на рівні 40,52 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 2 копійки, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на п’ятницю встановлений на рівні 43,43 грн/євро, тобто гривня послабилася на 14 копійок, порівняно з учорашнім курсом.

За прогнозом начальника департаменту казначейства "Глобус Банку" Тараса Лєсового, наприкінці червня курсові коливання відбуватимуться ледь не щодня, однак в нових коридорах. Хоч гривня і залишатиметься досить міцною, проте, за словами експерта, інфляційний тиск стане більш помітним вже з початком липня, що може відобразитися на курсових показниках.

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