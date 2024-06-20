Курс гривні до євро встановлено на рівні 43,43 грн/євро.

Національний банк України встановив на п’ятницю, 21 червня, офіційний курс долара до гривні на рівні 40,52 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 2 копійки, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро національна валюта також подорожчала. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на п’ятницю встановлений на рівні 43,43 грн/євро, тобто гривня послабилася на 14 копійок, порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 40,46/40,50 грн/дол., євро – 43,41/43,44 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

За прогнозом начальника департаменту казначейства "Глобус Банку" Тараса Лєсового, наприкінці червня загальна ситуація на валютному ринку багато в чому нагадуватиме ситуацію, що спостерігалася протягом місяця. Зокрема, коридори валютних змін на готівковому ринку складуть 40-41,2 грн/$ та 43-46 грн/€.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у четвер, 20 червня, не змінився і складає 40,95 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні також не змінювався і складає 44,25 грн за євро.

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