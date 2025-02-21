Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 41,84 грн, євро – 44,05 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у п'ятницю, 21 лютого, знизився на 5 копійок і становить 41,90 грн за долар. Курс євро в банку сьогодні подешевшав також на 5 копійок і складає 43,90 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,30 грн, євро – за курсом 42,90 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у п'ятницю подешевшав до 41,84 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 21 лютого, не змінився і складає 44,05 грн.

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на п'ятницю, 21 лютого, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,73 грн/дол., тобто гривня послабилася на 5 копійок.

Щодо європейської валюти гривня також послабила позиції: офіційний курс євро на п'ятницю встановлений на рівні 43,55 гривні за один євро, тобто гривня втратила 8 копійок порівняно з попереднім показником.

Курс долара в Україні до кінця поточного тижня в банках перебуватиме в межах коридору від 41,30 до 42,20 грн/дол., а в обмінниках фінкомпаній - від 41,40 до 42,10 грн/дол., прогнозує аналітик Олексій Козирєв.

Курс євро ж, за його прогнозом, у банках коливатиметься в межах коридору купівлі та продажу від 42,80 до 44,25 грн/євро, а обмінниках - від 42,90 до 44,15 грн/євро.

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