Курс гривні до євро встановлено на рівні 43,55 грн/євро.

Національний банк України встановив на п'ятницю, 21 лютого, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,73 грн/дол., тобто гривня послабилася на 5 копійок.

Щодо європейської валюти гривня також послабила позиції. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс євро на п'ятницю встановлений на рівні 43,55 гривні за один євро, тобто гривня втратила 8 копійок порівняно з попереднім показником.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,61/41,64 грн/дол., а євро – 43,49/43,51 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" 20 лютого зріс на 10 копійок і становить 41,95 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні здорожчав також на 10 копійок і складає 43,95 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,35 гривні, а євро – за курсом 42,95 гривні за одиницю іноземної валюти.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий зазначив, що поточні курсові зміни найближчим часом навряд чи шокуватимуть і залишатимуться в попередньому діапазоні 41,6-42,2 грн/дол. За його словами, на стабільність курсової динаміки вплинуть, зокрема, заходи регулятора з підтримки гривні та зменшення інфляції.

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