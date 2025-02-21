Продати долар можна в середньому за курсом 41,45 грн, євро – 43,35 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у п'ятницю, 21 лютого, знизився на 5 копійок і в середньому становить 42,03 грн за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,45 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 5 копійок і складає 44,00 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 43,35 грн за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці знизилася до 41,75 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,70 грн. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 43,98 грн/євро, курс продажу - 43,75 грн/євро.

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Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок п'ятниці, 21 лютого, складає 98 176 дол. У гривні її ціна сьогодні склала 4 069 620 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на п'ятницю, 21 лютого, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,73 грн/дол., тобто гривня послабилася на 5 копійок. Офіційний курс євро на п'ятницю встановлений на рівні 43,55 гривні за один євро, тобто гривня втратила 8 копійок порівняно з попереднім показником.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозує, що впродовж останніх днів лютого та на початку березня ситуація на валютному ринку не вирізнятиметься новизною: коливання офіційного курсу долара відбуватимуться в межах 41,6-42,2 грн, а попит і пропозиція залишатимуться у відносному балансі.

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