Курс гривні до євро на понеділок встановлений на рівні 41,38 грн/євро.

Національний банк України на понеділок, 25 грудня, встановив офіційний курс долара до гривні на рівні 37,55 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 5 копійок порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на понеділок встановлений на рівні 41,38 грн/євро, тобто гривня послабилася на 10 копійок порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 37,46/37,49 грн/дол., євро - 41,29/41,32 грн/євро.

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Курс долара до гривні у "ПриватБанку" сьогодні, 22 грудня, залишився на попередньому рівні – 37,90 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні також не змінився і становить 41,90 грн за євро.

А ось середній готівковий курс долара до гривні в банках України у п’ятницю, 22 грудня, подорожчав на 10 копійок – до 38,20 грн за долар. Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 20 копійок і складає 41,90 грн за євро.

У валютних обмінниках столиці середній курс долара сьогодні вранці складав 38,20 грн/дол. (продати долар можна за 38,05 грн). Курс євро ж в обмінниках становив 41,95 грн/євро (курс продажу - 41,75 грн/євро).

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