Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 37,88 грн, євро – 41,84 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" сьогодні, 22 грудня, залишився на попередньому рівні – 37,90 грн за долар.

Курс євро у фінустанові сьогодні також не змінився і становить 41,90 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,40 грн, євро - за курсом 40,90 грн за одиницю іноземної валюти.

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Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 37,88 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні складає 41,84 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

Готівковий курс долара до гривні в банках України у п’ятницю, 22 грудня, подорожчав на 10 копійок – до 38,20 грн за долар в середньому. Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 20 копійок і складає 41,90 грн за євро.

Національний банк України на п’ятницю, 22 грудня, встановив офіційний курс долара до гривні на рівні 37,60 грн/дол., тобто гривня послабилася на 5 копійок порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на п’ятницю встановлений на рівні 41,28 грн/євро, тобто гривня послабилася на 21 копійку порівняно з учорашнім курсом.

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