Курс гривні до євро встановлено на рівні 32,06 грн/євро.

Національний банк України на вівторок, 18 січня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 28,12 грн/дол., тобто гривня ослабла на 17 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на вівторок встановлений на рівні 32,06 грн/євро, тобто гривня ослабла на 7 копійок у порівнянні з попереднім показником.

За останній рік максимальне значення долара було зафіксовано 23 січня 2021 року. Тоді американська валюта коштувала 28,25.

Міжбанк:

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 28,19/28,21 грн/дол., до євро - на рівні 32,13/32,15 грн/євро.

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Курс на 17 січня:

Курс гривні до долара в обмінних пунктах Києва на ранок понеділка, 17 січня, ослаб на 15 копійок – до 28,15 грн/дол.

Прогноз на січень:

Експерти прогнозували, що в січні 2022 року гривня може ослабнути до рівня 28,2-28,3 грн/дол. Максимальний курс долара минулого року був зафіксований 23 січня. Тоді долар досяг позначки 28,25.