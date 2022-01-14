З початку року портфель гривневих ОВДП нерезидентів знизився на 4 млрд грн, валютних ОВДП - на більш ніж 220 млн дол.

Гривня продовжує втрачати свої позиції під тиском зростаючого попиту на валюту з боку інвесторів і нерезидентів і може ослабнути до рівня 28,2-28,3 грн/дол.

Такий прогноз озвучив керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин у переданому УНІАН коментарі. (Максимальний курс долара торік був зафіксований 23 січня. Тоді долар досяг позначки 28,25 - УНІАН).

"У п'ятницю, 14 січня, курс відкотився до позначок 27,95 гривень за долар, підібравшись до психологічної позначки 28 гривень за долар. Попередні два дні головним драйвером ринку стали нерезиденти, які активно закривають свої позиції в Україні, виводять дивіденди та прибуток", - сказав експерт.

За його словами, з початку року портфель гривневих ОВДП нерезидентів знизився на 4 млрд грн, валютних ОВДП - на більш ніж 220 млн дол.

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Напередодні прибутковість по вересневих гривневих ОВДП і євробондах зрівнялася на рівні 12%, що свідчить про розпродаж короткострокових єврооблігацій України, зазначив експерт. Крім загального тренду на відтік капіталу, додав він, через очікування посилення кредитно-грошової політики Федеральної резервної системи США, Україна "страждає також від ризиків військової агресії Росії після жорстких переговорів НАТО і РФ".

"До загального руху по відтоку капіталу підключилися локальні інвестори, які вважають за краще пересидіти військові та політичні ризики в "тихій гавані", - підкреслив аналітик.

Шевчишин зазначає, що попит на долар також формують енергетики, надолужуючи покупки кінця минулого року.

"В першу чергу газ і вугілля, за запасами яких обстановка залишається складною. Виробники продуктів харчування і деякі підприємства через високі ціни на газ або відсутність поставок за пільговими цінами змушені припиняти виробництво. Наприклад, Всеукраїнська асоціація пекарів заявила, що постачальники газу не виконують постанову уряду і не продають газ за пільговою ціною", - говорить експерт.

За його словами, також активізувалися імпортери через зростання локальних цін на продукти та товари, і можливості більш дешевого їх імпорту.

"Найближчим часом курс спробує на міцність позначку 28 гривень за долар, при цьому НБУ спробує стримувати попит валютними інтервенціями. Наступного тижня тренд на ослаблення збережеться, і після досягнення рівня 28, курс може рушити в зону 28,2-28,3 гривень за долар. Багато чого буде залежати від стримування тенденції НБУ, а також активності нерезидентів і енергетиків", - резюмував Шевчишин.

Курс на 14 січня:

Національний банк України 14 січня встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,74 грн/дол., тобто гривня ослабла на 3 копійки у порівнянні з попереднім показником.

Курс гривні до долара в обмінних пунктах Києва на ранок п'ятниці, 14 січня, ослаб на 10 копійок – до 28,00 грн/дол.