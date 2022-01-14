Курс гривні до євро встановлено на рівні 31,99 грн/євро.

Національний банк України на понеділок, 17 січня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,95 грн/дол., тобто гривня ослабла на 21 копійку у порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на понеділок встановлений на рівні 31,99 грн/євро, тобто гривня ослабла на 22 копійки в порівнянні з попереднім показником.

Міжбанк:

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,97/27,99 грн/дол., до євро - на рівні 32,02/32,03 грн/євро.

Курс на 14 Січня:

Національний банк України на 14 січня встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,74 грн/дол., тобто гривня ослабла на 3 копійки у порівнянні з попереднім показником.

Прогноз на січень:

Експерти прогнозували, що в січні 2022 року гривня може ослабнути до рівня 28,2-28,3 грн/дол. Максимальний курс долара торік був зафіксований 23 січня. Тоді долар досяг позначки 28,25.