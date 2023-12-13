Курс гривні до євро на четвер встановлений на рівні 39,92 грн/євро.

Національний банк України на четвер, 14 грудня, встановив офіційний курс долара до гривні на рівні 37,02 грн/дол., тобто гривня послабилася на 3 копійки порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на четвер встановлений на рівні 39,92 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 2 копійки порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 37,03/37,05 грн/дол., євро - 39,95/39,97 грн/євро.

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Курс валют в Україні

Курс долара у "ПриватБанку" сьогодні, 13 грудня, подорожчав на 5 копійок – до 37,45 грн за долар. Курс євро у фінустанові подорожчав на 10 копійок і становить 40,70 грн за євро.

За прогнозом начальника департаменту казначейства "Глобус Банку" Тараса Лєсового, цього тижня, з 11 по 17 грудня загальна ситуація на валютному ринку не повинна зазнати суттєвих змін, і готівкові валютні курси коливатимуться в межах 36,8-37,5 гривень за долар та 39-41 гривень за євро. Також із скасуванням обмежень на продаж валюти та початком сезону свят ситуативно пропозиція валюти може дещо зрости (на 10-15%).

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