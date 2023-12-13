Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 37,45 грн, євро – 40,49 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" в середу, 13 грудня, подорожчав на 5 копійок – до 37,45 грн за долар.

Курс євро у фінустанові подорожчав на 10 копійок і становить 40,70 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 36,95 грн, євро – за курсом 39,70 грн за одиницю іноземної валюти.

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Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" незмінний і становить 37,45 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також не змінювався – 40,49 грн.

Курс валют в Україні

Готівковий курс долара до гривні в банках України в середу, 13 грудня, подорожчав на 5 копійок – до 37,70 грн за долар в середньому. Середній курс євро до гривні подорожчав на 14 копійок і складає 40,79 грн за євро.

Середній курс долара у валютних обмінниках Києва 13 грудня дещо подешевшав – на 2 копійки до 37,67 грн/дол. (продати долар можна за 37,55 грн). Курс євро ж у обмінниках не змінився – 40,70 грн/євро (курс продажу – 40,52 грн/євро).

У прогнозі Fitch Ratings зазначається, що курс долара в Україні у 2024 році незначно коливатиметься. Передбачається, що ситуація на фінансовому ринку залишатиметься більш-менш стабільною.

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