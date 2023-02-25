Курс євро становить 41,60 грн/євро.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" залишився на рівні попереднього дня - 39,55 грн за долар.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро до гривні подешевшав на 10 копійок - до 41,60 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 39,05 грн/дол., євро – 40,60 грн/євро.

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Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро – 40,49 грн.

Кус гривні під час війни - що відомо

Національний банк з 21 травня 2022 року скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам. Раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

21 липня Нацбанк знизив офіційний курс гривні на 25% – до 36,57 грн/дол.

Директор департаменту казначейства Cominbank Герман Марченко зазначив, що на формування курсу в березні можуть позитивно вплинути валютні надходження за експорт, обсяги міжнародної "енергетичної" та воєнної допомоги для подолання наслідків ворожих атак та успіхи Збройних сил України. Він вважає, що глобальних змін у курсі валют в березні не буде.

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