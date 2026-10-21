Курси валют в обмінниках і банках: скільки коштує долар сьогодні

Продати долар можна в середньому за курсом 44,83 грн, євро – 50,34 грн.

Курс долара до гривні в банках України у середу, 21 жовтня, знизився на 1 копійку і складає 45,34 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,83 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 5 копійок і становить 51,00 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,34 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

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У валютних обмінних пунктах України середня вартість долара сьогодні вранці становить 45,25 грн/дол., а продати долар можна за курсом 45,10 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 51,10 грн/євро, а курс продажу - 50,90 грн/євро.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на середу, 21 жовтня, офіційний курс долара до гривні на рівні 45,08 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 8 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня зберегла свої позиції: офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 50,53 гривні за один євро, як і днем раніше.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий вважає, що різких змін курсу валют поки що очікувати не варто. Згідно з його прогнозом, курс долара в Україні до 25 жовтня перебуватиме в межах 44,85–45,25 гривні на міжбанківському ринку та 44,8–45,5 гривні на готівковому ринку.

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