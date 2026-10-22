Скільки коштують 100 доларів у 'ПриватБанку': курс валют на 22 жовтня

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 45,25 грн, євро – 51,02 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у четвер, 22 жовтня, зріс на 5 копійок і становить 45,25 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подорожчав на 10 копійок і складає 51,00 гривні за євро.

Водночас продати американську валюту в банку можна за курсом 44,65 гривні, а євро - за курсом 50,00 гривні за одиницю іноземної валюти.

Таким чином, купити 100 доларів у відділеннях банку сьогодні можна за 4525 грн. 100 євро обійдуться у 5100 грн.

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Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у четвер не змінився і складає 45,25 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також залишився на попередньому рівні – 51,02 гривні.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на четвер, 22 жовтня, офіційний курс долара до гривні на рівні 45,03 гривні за долар, таким чином українська валюта зросла на 5 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня також посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 50,53 гривні за один євро, тобто гривня зміцнилася на 3 копійки.

Курс долара до гривні в банках України у середу, 21 жовтня, знизився на 1 Курс долара до гривні в банках України у четвер, 22 жовтня, залишився на попередньому рівні і складає 45,34 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,82 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 2 копійки і становить 51,02 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,36 гривні за євро.

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