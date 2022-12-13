Курс гривні до євро сьогодні становить 41,90 грн/євро.

Курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва сьогодні ослаб на 10 копійок - до 40,20 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні не змінився і становить 41,90 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 39,65 грн за дол., євро – 41,10 грн за євро.

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Курс валют в Україні: що відбувається з цінами

Як повідомляв УНІАН, Національний банк скасував обмеження на встановлення курсу, за якими уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам. Це сталося 21 травня. Раніше відповідний курс не мав відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

До повномасштабного вторгнення Росії в Україні був плаваючий курс гривні.

21 липня Національний банк послабив офіційний курс гривні на 25% – до 36,57 грн/дол. Відомо, що у проекті державного бюджету на наступний рік Кабмін передбачив середній курс гривні на рівні понад 42 грн/дол.

Окрім цього, 13 грудня експерт зробив прогноз, яким буде долар найближчими днями. Різких стрибків на валютному ринку не передбачається, зазначив банкір.

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