Курс гривні до долара у банківських обмінниках Києва сьогодні знизився на 1 копійку – до 40,11 грн/дол.
Як передає кореспондент УНІАН, до євро курс гривні ослаб на 3 копійки – до 42,23 грн/євро.
Продати американську валюту в середньому можна за курсом 39,63 грн за дол., євро - 41,50 грн за євро.
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Війна в Україні та курс долара:
До повномасштабного вторгнення Росії в Україну був плаваючий курс гривні.
Національний банк з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за якими уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам.
21 липня Національний банк послабив офіційний курс гривні на 25% - до 36,57 грн/дол.
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