Протягом першого кварталу гривня послабилася на 4,3%.

Коливання валютного курсу визначаються співвідношенням попиту і пропозиції іноземної валюти, при цьому інтервенції НБУ компенсують структурний дефіцит іноземної валюти та згладжують надмірні коливання.

"Після тимчасового сплеску наприкінці минулого року, у січні – першій половині березня попит на іноземну валюту знизився. Це стало наслідком слабшої економічної активності як через сезонність, притаманну початку року, так і помірніші бюджетні видатки. Додатковим чинником було продовження блокади окремих пунктів пропуску на західному кордоні України, що передусім обмежувало імпорт товарів", - йдеться в Інфляційному звіті Нацбанку.

Зазначається, що певний вплив мало й поліпшення курсових очікувань населення на тлі контрольованої ситуації на валютному ринку та позитивних зрушень у питаннях отримання міжнародної фінансової допомоги. Так, наприкінці лютого Рада Європейського Союзу схвалила започаткування інструменту Ukraine Facility загальним обсягом 50 млрд євро на 2024–2027 роки. Також було досягнуто угоди щодо третього перегляду програми з Міжнародним валютним фондом.

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У НБУ повідомили, що з другої половини березня чистий попит на іноземну валюту знову зріс. Це зумовлювалося сезонним збільшенням потреби в ній з боку імпортерів добрив і засобів захисту рослин під час весняно-польових робіт. Також зросла необхідність в імпорті енергоносіїв через інтенсифікацію обстрілів енергетичного сектору.

Крім того, збільшилися видатки бюджету, у тому числі після надходження значних обсягів міжнародної фінансової допомоги. Завершення періоду сплати річних податків, обсяги яких в умовах пожвавлення економічної активності та поліпшення фінансових результатів підприємств перевищували минулорічні показники, також позначилось на зростанні попиту на валюту.

"Водночас це було частково компенсоване припливом експортної виручки завдяки стабільному функціонуванню морського коридору. Позитивний ефект мало й посилення валютного нагляду, зокрема заходів з повернення валютної виручки в Україну. У результаті офіційний обмінний курс гривні до долара США коливався в обидва боки, проте сформувалася помірна девальваційна траєкторія – у середньому протягом кварталу гривня послабилася на 4,3%", - йдеться у звіті.

Утім у квітні долар США зміцнився і на світових фінансових ринках, що зумовило девальвацію більшості валют країн – основних торговельних партнерів України до нього.

Зазначається, що помірний попит на іноземну валюту впродовж більшої частини І кварталу 2024 року дав змогу НБУ відчутно скоротити інтервенції з продажу іноземної валюти та далі пом’якшувати валютні обмеження. Зі зростанням бюджетних видатків валютні інтервенції НБУ наприкінці березня – у квітні збільшилися. Проте з огляду на їх помірний обсяг у І кварталі та рекордні обсяги міжнародної допомоги в березні резерви сягнули високого рівня – 43,8 млрд дол. на кінець березня 2024 року.

"Інтервенції НБУ й надалі залишатимуться основним механізмом балансування валютного ринку, що дасть змогу зберегти стійкість ситуації та забезпечити помірні курсові коливання", - резюмував регулятор.

Курс валют в Україні - останні новини

Готівковий курс долара до гривні в банках України у п’ятницю, 3 травня, залишився на попередньому рівні – 39,90 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 39,40 грн за долар. Середній курс євро до гривні сьогодні також не змінився і складає 42,90 грн за євро, продати євро можна за курсом 42,30 грн за євро.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у п’ятницю, 3 травня, не змінився і становить 39,90 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні також не змінився і складає 42,95 грн за євро.

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