Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 41,67 грн, а євро – 48,31 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у п'ятницю, 13 червня, знизився на 4 копійки і становить 41,68 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подорожчав на 10 копійок і складає 48,20 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,08 гривні, а євро - за курсом 47,30 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у п'ятницю подешевшав до 41,67 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 13 червня, залишився незмінним – 48,31 гривні.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозує, що наступного тижня коридори валютних змін складуть 41,6-41,9 грн/дол. та 45,5-47,5 грн/ євро на міжбанку та 41,6-41,8 грн/дол. та 45,5-47,5 грн/євро на готівковому ринку.

НБУ встановив 13 червня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,49 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 2 копійки, порівняно з попереднім показником.

Як повідомив регулятор, щодо європейської валюти гривня різко послабила позиції. Офіційний курс євро на п'ятницю установлено на рівні 48,08 грн за один євро, тобто гривня втратила одразу 62 копійки. Цей показник став новим історичним максимумом курс євро.

Вас також можуть зацікавити новини: