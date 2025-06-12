Чи варто переводити заощадження з доларів у євро: прогноз банкіра

Наразі попит на долари в середньому на 5-7% вищий за пропозицію.

Від початку травня на валютному ринку спостерігається майже однакова картина: курсові зміни відбуваються в межах 41,4-41,6 грн/дол., а євро коливається переважно в діапазоні 46,5-47,5 грн. Тобто фактично незначне курсове зростання періодично гаситься таким же самим за своєю суттю курсовим зниженням. Про це у коментарі УНІАН розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.

"Водночас можемо вказати, що наразі попит на долари в середньому на 5-7% вищий за пропозицію. Однак такий незначний розрив не є загрозливим, не можна говорити про невситимий попит. Нацбанк вправно задіює механізм валютних інтервенцій, які протягом 2 місяців не перевищують $600-800 млн на тиждень", - сказав експерт.

Він зазначив, що за мінімальної різниці між планами продавців і покупців продати чи придбати валюту, курсові зміни також є незначними. І, за його прогнозом, наступного тижня на ринку домінуватиме рівновага, що проявиться у стабільних курсових показниках.

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Експерт також зазначив, що формування курсу євро, на відміну від долара, відбувається на основі світових котирувань пари долар/євро.

"За нашими очікуваннями, співвідношення курсів цих двох світових валют навряд чи зазнає істотних змін, адже митні питання досі не розв’язані (не можна виключати ані загострень, ані послаблень риторики про мита США на товари з ЄС та можливу економічну відповідь від європейських країн). Тому, я вважаю, що скоріше за все наступного тижня 1 євро торгуватиметься за 1,12-1,15 дол.", - прогнозує банкір.

Лєсовий зауважив, що наразі часто підіймається питання: чи варто громадянам переорієнтувати валюту заощаджень з долара на євро.

"Скажу так: будь-які "шарахання" лише ведуть до втрат, адже зазвичай курс продажу нижчий за курс купівлі. Крім того, що найважливіше, — попри Трампівську митну експресію та "переляк" світових інвесторів, що тимчасово змінили долар на євро та інші стабільні валюти, або ж перемикнулися на ринок золота, долар залишається потужною світовою валютою, в якій зберігається близько 80% світового капіталу. Вочевидь долар не знеціниться", - вважає він.

В разі ж порозуміння США та ЄС вже прогнозується повернення курсів до співвідношення 1 євро = 1,05-1,1 дол. Тому, на думку банкіра, кожен має сам для себе ухвалити рішення, чи варто міняти долари на євро. Однак на тлі поступового зміцнення національної валюти банкір радить звернути увагу на гривневі можливості для збереження заощаджень, зокрема на гривневі депозити чи ОВДП.

Наступного тижня, за прогнозом Лєсовго, коридори валютних змін складуть 41,6-41,9 грн/дол. та 45,5-47,5 грн/ євро на міжбанку та 41,6-41,8 грн/дол. та 45,5-47,5 грн/євро на готівковому ринку. Щоденні курсові зміни очікуються в рамках до 0,1-0,2 грн у банках і до 0,3 грн в обмінних пунктах. Тижневі курсові відхилення очікуються в межах 1-1,5% від початкового понеділкового курсу.

"Таким чином, наступного тижня ситуація залишиться контрольованою і прогнозованою. Валютний ринок залишається міцним і надійним, а будь-які "карколомні" зміни є малоймовірними", - резюмував Лєсовий.

Курс валют в Україні на 13 червня

Національний банк України встановив на п'ятницю, 13 червня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,49 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 2 копійки, порівняно з попереднім показником.

Як повідомляється на сайті Нацбанку, щодо європейської валюти гривня різко послабила позиції. Так, офіційний курс євро на п'ятницю установлено на рівні 48,08 грн за один євро, тобто гривня втратила одразу 62 копійки. Вперше в історії євро перетнув позначку у 48 гривень.

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