Євро вперше перевищив позначку у 48 гривень: офіційний курс валют на п'ятницю

Курс гривні до євро встановлено на рівні 48,08 грн/євро.

Національний банк України встановив на п'ятницю, 13 червня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,49 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 2 копійки, порівняно з попереднім показником.

Як повідомляється на сайті регулятора, щодо європейської валюти гривня різко послабила позиції. Так, офіційний курс євро на п'ятницю установлено на рівні 48,08 грн за один євро, тобто гривня втратила одразу 62 копійки.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,40/41,43 грн/дол., а євро - 48,04/48,08 грн/євро.

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Курс валют - останні новини

Готівковий курс долара до гривні в банках України у четвер, 12 червня, залишився на попередньому рівні і в середньому становить 41,80 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,20 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 35 копійок і складає 48,05 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 47,33 гривні за євро.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у четвер, 12 червня, залишився на рівні попереднього показника і становить 41,72 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подорожчав одразу на 35 копійок і складає 48,20 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,12 гривні, а євро - за курсом 47,20 гривні за одиницю іноземної валюти.

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