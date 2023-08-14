У серпні російська валюта опустилася до трійки найслабших валют.

Російський рубль по відношенню до долара впав приблизно на 28% від початку року. Зараз долар у Росії торгується на біржі вище за відмітку в 101 рубль, а євро торгується на рівні 111 рублів, що випливає з даних investing.com.

Стрімке падіння рубля в 2023 році помістило його в трійку найслабших валют разом з турецькою лірою та аргентинським песо. Знецінення російської валюти продовжується через погіршення умов зовнішньої торгівлі: іноземні санкції, запроваджені через війну Росії проти Україні, негативно вплинули на економіку країни-агрессора.

ЄС та США заборонили Росії використовувати євро та долар у зовнішньоекономічній діяльности. Обмеження на продаж енергоресурсів з Росії, зокрема встановлена гранична ціна на нафту і різке скорочення поставок газу в Європу призвели до стійкого зниження обсягів експортної виручки. Натомість імпорт до країни зріс. Це змінило баланс попиту/пропозиції валюти на російському фінансовому ринку и призвело до послабленняі рубля.

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Крім цього, на стабільність монетарної системи в Росії негативно впливає прискорений відтік капіталу з РФ та збільшені витрати бюджету на військові потреби.

Падіння рубля

Як повідомляв УНІАН, 9 серпня 2023 року російський рубль увійшов до трійки найслабших валют світу. За сім місяців 2023 року рубль втратив відносно долара 57%.

Валюта країни-агресора, за темпами падіння обігнала навіть турецьку ліру. При цьому падіння валюти триває.

У Центробанку Росії заявили, що падіння російської валюти пов'язане зі скороченням експорту і одночасним розширення імпорту. Валюта агресора впала в ціні майже вдвічі в порівнянні з торішнім піком.

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