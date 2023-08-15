Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 37,45 грн, євро - 41,49 грн.

Готівковий курс гривні до долара у "ПриватБанку" сьогодні, 15 серпня, залишився на рівні показника попереднього дня у 37,40 грн за долар.

Курс готівкового євро у "ПриватБанку" послабшав на 5 копійок - до 41,40 грн за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 36,80 гривень, євро - за курсом 40,40 гривень. Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 37,45 грн, євро - 41,49 грн.

Що відбувається з курсом

Як повідомляв УНІАН, готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках сьогодні, 15 серпня, залишився на рівні попереднього показника у 37,65 гривень за долар. Щодо євро гривня зміцнилася на 5 копійок - до рівня 41,50 гривень за євро.

Відео дня

Міжнародні резерви України в липні оновили історичний рекорд: станом на 1 серпня 2023 року резерви сягнули 41,72 млрд дол. У липні вони зросли на 6,9% і вдруге поспіль оновили рекордний показник за всю історію незалежності України.

За словами фінансових експертів, значний обсяг міжнародної допомоги, а відтак і золотовалютних резервів, сприятиме, в тому числі, курсовій стабільності, адже регулятор може підтримувати курс за допомогою валютних інтервенцій.

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