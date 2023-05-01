Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,22 грн/дол.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" залишився на рівні попереднього дня - 37,72 грн за долар.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро також не змінився і складає 41,50 грн/євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,22 грн/дол., євро – 40,50 грн/євро.

Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро – 41,84 грн.

Відео дня

Курс попередьного дня

30 квітня 2023 року курс готівкового долара у "Приватбанку" залишився на рівні попереднього дня - 37,72 грн за долар. Курс євро також не змінився і становив 41,50 грн/євро. Продати американську валюту в банку можна було за курсом 37,22 грн/дол., євро - 40,50 грн/євро. Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становив 37,45 грн, євро – 41,84 грн.

Курс гривні до долара в банківських обмінниках 30 квітня залишився на рівні попереднього дня - 37,95 грн/дол. Щодо євро курс також не змінився і становив, як і попереднього дня, 41,70 грн/євро. Продати американську валюту в середньому можна було за курсом 37,50 грн за дол., євро - 41,10 грн за євро.

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