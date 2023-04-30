Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,22 грн/дол.

Курс готівкового долара у "Приватбанку" залишився на рівні попереднього дня - 37,72 грн за долар.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро також не змінився і становить 41,50 грн/євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,22 грн/дол., євро - 40,50 грн/євро.

Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро – 41,84 грн.

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Що відбувається з курсом

Аналітик Олексій Козирєв прогнозує, що курс долара коливатиметься в межах коридору: прийом 37,40-37,75 гривень та продаж від 37,80 до 38,00 грн/дол.

Козирєв також вважає, що курс долара в Україні до 3 травня в більшості кас банків перебуватиме в коридорі: від 37,20 до 38,40 грн/дол., а безготівковий долар у зазначений період продовжить коливатися від 36,56 до 36,93 грн/дол.

Директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин прогнозує, що курс долара в Україні у травні 2023-го року, скоріш за все, буде демонструвати відносну стабільність. Експерт прогнозує, що курс долара може змінитися на початку літа

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