Пропозиція валюти на міжбанківському ринку зменшилася, тому НБУ довелося різко збільшити інтервенції з продажу валюти.

Проблеми з експортом зернових можуть призвести до зменшення пропозиції валюти на міжбанківському ринку і збільшити очікування ослаблення готівкового курсу гривні.

Про це йдеться у фінансовому тижневику інвестгрупи ICU.

"Призупинення в попередні тижні експорту зернових низкою європейських країн вже могло позначитися на надходженнях іноземної валюти в країну і призвести до зменшення пропозиції валюти на міжбанківському ринку. Проблеми з експортом мають і психологічний вплив, збільшуючи очікування ослаблення гривні в готівковому сегменті валютного ринку", - йдеться в повідомленні.

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Аналітики компанії відзначили, що пропозиція валюти на міжбанківському ринку зменшилася, тому НБУ довелося різко збільшити інтервенції з продажу валюти, тоді як на готівковому ринку пропозиція залишається на звичному рівні. На міжбанківському ринку пропозиція валюти від клієнтів банків (юридичних осіб) скоротилася минулого тижня, тоді як обсяг купівлі валюти зріс.

"Якщо в попередні тижні клієнти продавали приблизно по 1 млрд дол. валюти за тиждень і купували трошки більший обсяг (1-1, 2 млрд дол.), то минулого тижня за чотири дні продали всього 0,7 млрд дол., але купили більше 1 млрд.тому, щоб задовольнити такий попит, НБУ довелося збільшити інтервенції з продажу іноземної валюти в порівнянні з попереднім тижнем більш ніж удвічі – до 560 млн дол. Це рівень, порівнянний з обсягами в січні-лютому", - зазначається в тижневику.

При цьому роздрібний валютний ринок був більш спокійним. За словами аналітиків, продаж безготівкової валюти населенням за 4 дні переважав над її купівлею на 0,3 млн дол. Готівку населення традиційно купувало і продавало у великих обсягах, і в підсумку покупка переважала над продажем на 27 млн, що значно менше, ніж у попередні тижні. Водночас готівковий курс гривні послабився ще більше, майже на 1% - до 37,7-38,3 грн/дол.

Курс 25 квітня

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" 25 квітня подорожчав на 10 копійок - до 37,80 грн за долар. Курс євро до гривні подорожчав на 5 копійок - до 41,65 грн/євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,30 грн/дол., євро - 40,65 грн/євро. Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро – 41,84 грн.

Курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва 25 квітня зміцнився на 5 копійок – до 38,20 грн/дол. Щодо євро курс гривні ослаб на 10 копійок і становить 41,90 грн/євро. Продати американську валюту в середньому можна за курсом 37,70 грн за дол., євро - 41,20 грн за євро.

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