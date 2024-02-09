Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 38,02 грн, євро - 40,98 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у п’ятницю, 9 лютого, подешевшав на 5 копійок – до 38,00 грн за долар.

Курс євро у фінустанові сьогодні також подешевшав на 5 копійок і становить 41,30 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,40 грн, євро - за курсом 40,30 грн за одиницю іноземної валюти.

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Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні не змінився і складає 38,02 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також без змін – 40,98 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

Готівковий курс долара до гривні в банках України у п’ятницю, 9 лютого, незначно подешевшав – на 1 копійку до 38,04 грн за долар в середньому. Середній курс євро до гривні сьогодні не змінився і складає 41,30 грн за євро.

У столичних валютних обмінниках середній курс долара сьогодні трохи подорожчав – на 2 копійки до 38,02 грн/долар (продати долар можна за 37,95 грн). Курс євро в обмінниках сьогодні подорожчав також на 2 копійки – до 41,27 грн/євро (курс продажу – 41,15 грн/євро).

Згідно з прогнозом начальника департаменту казначейства "Глобус Банку" Тараса Лєсового, наступного тижня головні тренди валютного ринку не зазнають змін, а курс валют на готівковому ринку перебуватиме в діапазоні 37,8-39 грн/дол. та 41-43 грн/євро.

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