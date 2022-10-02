Курс гривні до євро сьогодні поки що стабілізувався.

Курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва сьогодні ослаб на 3 копійки – до 42,03 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні не змінився і становить 40,80 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 41,20 грн за дол., євро – 39,50 грн за євро.

Відео дня

Вчора, 1 жовтня, курс гривні до долара зміцнився на 15 копійок – до 42,00 грн/дол., а щодо євро знизився на 10 копійок та становив 40,80 грн/євро.

Курс валют під час війни в Україні - що відомо

Національний банк України 24 лютого, у перший день повномасштабного вторгнення Росії, зафіксував офіційний курс на рівні 29,25 грн/дол.

Національний банк з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за якими уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам, - раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

21 липня Нацбанк послабив офіційний курс гривні на 25% – до 36,57 грн/дол.

У проект державного бюджету на наступний рік Кабмін передбачив середній курс гривні 42,2 грн/дол., а наприкінці 2023 року урядовці прогнозують його на рівні 50 грн/дол.

Економічний експерт Данило Монін назвав два варіанти розвитку події на українському валютному ринку в жовтні. Відповідно до одного з них готівковий курс долара може зрости до позначки в 45 грн/дол.

Вас також можуть зацікавити новини: