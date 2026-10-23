Долар встановить новий рекорд: НБУ визначив офіційний курс валют на понеділок

Національний банк України встановив на понеділок, 26 жовтня, офіційний курс долара до гривні на рівні 45,20 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 15 копійок, порівняно з попереднім показником. Цей показник став черговим історичним максимумом курсу долара в Україні (попередній рекорд було зафіксовано 14 жовтня - 45,08 гривні за долар).

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 50,58 гривні за один євро, тобто гривня втратила 14 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України станом на 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 45,23/45,26 грн/дол., а до євро – 50,62/50,64 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України у п’ятницю, 23 жовтня, зріс на 7 копійок і складає 45,41 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,81 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 1 копійки і становить 51,01 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,36 гривні за євро.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у п’ятницю, 23 жовтня, зріс на 10 копійок і становить 45,35 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні не змінився і складає 51,00 гривні за євро.

Водночас продати американську валюту в банку можна за курсом 44,75 гривні, а євро - за курсом 50,00 гривні за одиницю іноземної валюти.

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