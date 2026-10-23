Долар встановить новий рекорд: НБУ визначив офіційний курс валют на понеділок

Курс гривні до євро встановлено на рівні 50,58 грн/євро.

Національний банк України встановив на понеділок, 26 жовтня, офіційний курс долара до гривні на рівні 45,20 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 15 копійок, порівняно з попереднім показником. Цей показник став черговим історичним максимумом курсу долара в Україні (попередній рекорд було зафіксовано 14 жовтня - 45,08 гривні за долар).

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 50,58 гривні за один євро, тобто гривня втратила 14 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України станом на 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 45,23/45,26 грн/дол., а до євро – 50,62/50,64 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України у п’ятницю, 23 жовтня, зріс на 7 копійок і складає 45,41 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,81 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 1 копійки і становить 51,01 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,36 гривні за євро.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у п’ятницю, 23 жовтня, зріс на 10 копійок і становить 45,35 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні не змінився і складає 51,00 гривні за євро.

Водночас продати американську валюту в банку можна за курсом 44,75 гривні, а євро - за курсом 50,00 гривні за одиницю іноземної валюти.

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