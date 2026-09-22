НБУ випустить незвичайні монети (фото)

Тираж набору становитиме до 50 тисяч штук у сувенірному пакованні.

Національний банк України випустить набір пам’ятних монет "Мешканці морських глибин", присвячений незвичайним представникам морської фауни, повідомила пресслужба регулятора.

Набір "Мешканці морських глибин" складається з двох пам’ятних монет номіналом 5 гривень кожна – "Азовське море. Морський кріт" та "Чорне море. Чорноморський гребінець".

На реверсі монети, присвяченої:

Відео дня

Азовському морю – зображено двох морських кротів сірого та болотяного кольорів (кольоровий друк) у зостері – морській траві, що є оптимальним життєвим середовищем для цього виду;

Чорному морю – зображено трьох чорноморських гребінців жовто-синього, помаранчевого та білого кольорів (кольоровий друк) у типовому біотопі – піщаних заглибленнях.

На аверсах монет відповідно розміщено стилізовані контури Азовського та Чорного морів із прилеглою територією України, виконані у формі рельєфних горизонтальних ліній, що імітують морські хвилі.

Тираж набору становитиме до 50 тисяч штук у сувенірному пакованні.

Продаж набору в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ розпочнеться 29 вересня 2026 року. Також його можна буде придбати в банків-дистриб’юторів.

Пам’ятні монети в Україні – останні новини

17 вересня стало відомо, що НБУ увічнив легендарну українську пісню та її автора Володимира Івасюка у сріблі, випустивши нову пам'ятну монету "Червона рута – голос поколінь".

До 30-річчя гривні, яке відзначають 2 вересня, Національний банк ввів в обіг срібну пам’ятну монету "До 30-річчя грошової реформи в Україні". Номінал монети становить 1 гривню. Її виготовлено зі срібла 925 проби, а чиста маса дорогоцінного металу – 31,1 г. Дизайн монети доповнює локальна позолота.

Вас також можуть зацікавити новини: