Курс гривні до євро становить 39,60 грн/євро.

Курс гривні до долара у банківських обмінниках Києва сьогодні залишився на рівні показника попереднього дня – 40,50 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні ослаб на 10 копійок і становить 39,60 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 40,00 грн за дол., євро – 38,70 грн за євро.

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Курс гривні в Україні під час війни - що відомо

24 лютого, у перший день повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, Національний банк зафіксував офіційний курс на рівні 29,25 грн/дол.

21 липня НБУ послабив офіційний курс гривні на 25% – до 36,57 грн/дол.

У проекті державного бюджету на наступний рік Кабінет міністрів передбачив середній курс гривні 42,2 грн/дол., а наприкінці 2023 року урядовці прогнозують його на рівні 45,8 грн/дол.

При цьому економіст і фахівець економічної експертної платформи Олег Гетьман зазначив, що долар недостатньо стабільний, і якщо зараз курс долара падає, то немає гарантії, що він не збільшиться в листопаді або в наступному році.

Крім того, економічний експерт Данило Монін зазначив, що курс долара в Україні в листопаді і до кінця року, швидше за все, залишиться на поточному рівні.

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