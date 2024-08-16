Продати долар можна в середньому за курсом 41,00 грн, євро – 45,00 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у п’ятницю, 16 серпня, знизився на 10 копійок – до 41,45 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 41,00 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні також знизився на 10 копійок і складає 45,60 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 45,00 грн за євро.

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні залишився незмінним і складає 41,35 грн/долар в середньому (продати долар можна за 41,29 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні подешевшав на 8 копійок і складає 45,42 грн/євро (курс продажу – 45,25 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на п’ятницю, 16 серпня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,14 грн/дол. Таким чином, гривня зміцнилася на 19 копійок, порівняно з попереднім показником. Курс гривні до євро було встановлено на рівні 45,31 грн/євро.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий розповів УНІАН, що з другої половини серпня стане помітним "курсовий рух" вгору. На ринку збережуться "помірні темпи" змін, при цьому як в бік здорожчання, так і в бік здешевлення курсів валют.

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