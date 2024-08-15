Курс гривні до євро встановлено на рівні 45,31 грн/євро.

Національний банк України встановив на пʼятницю, 16 серпня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,14 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 19 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро національна валюта також зміцнилася. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на завтра встановлений на рівні 45,31 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 24 копійки, порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,12/41,14 грн/дол., євро – 45,30/45,30 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

15 серпня готівковий курс долара до гривні в банках України знизився на 5 копійок – до 41,55 грн за долар в середньому. Продати долар можна в середньому за курсом 41,10 грн, євро – 45,15 грн.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий розповів УНІАН, що з другої половини серпня стане помітним "курсовий рух" вгору. На ринку збережуться "помірні темпи" змін, при цьому як в бік здорожчання, так і в бік здешевлення курсів валют.

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