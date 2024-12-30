Курс на 45: гривня встановила антирекорди у 2024-му та зупинятись не збирається

Протягом 2024 року гривня поступово послаблювалася по відношенню до долара, неодноразово встановлюючи історичні рекорди. Що відбувалося з курсом валют цьогоріч та чи дивуватиме він у 2025-му, дізнавався УНІАН.

Цього року щоденні коливання курсу валют були не надто значними, але плавно вели до знецінення гривні. Станом на 1 січня офіційний курс знаходився на "круглій" позначці у 38 гривень за одиницю американської валюти, а зараз він впритул наблизився до рівня у 42 за долар (на 30 грудня НБУ встановив курс гривні до долара у 41,94 грн/дол.). На готівковому ж ринку курс для населення вже перетнув цю психологічну позначку. Таким чином, з початку року українська валюта послабилася на понад 10 відсотків.

Втім, такий рівень падіння гривні був очікуваним. Зокрема, наприкінці 2023 року урядовці заклали в проєкт бюджету-2024 курс у 42,1 грн/дол. на кінець року. Тож прогноз цілком справдився, хоча цей показник є розрахунковим, а не обов’язковим планом, як наголошують у самому Нацбанку.

При цьому аналітики очікували на курс близько 40 грн/дол., проте ближче до середини року змінили свої прогнози з огляду на ситуацію в економіці.

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Наприклад, інвестиційна компанія Dragon Capital у травні змінила свій прогноз з 39 грн/дол. до 42 грн/дол. на кінець цього року. Аналітики пояснили перегляд прогнозу тим, що Нацбанк змінив підходи до управління валютним курсом на початку 2024 року.

"Якщо в перші місяці після переходу до керованої гнучкості у жовтні 2023 року НБУ дозволяв майже непомітні коливання курсу гривні, то на початку 2024 року він змінив тактику, дозволяючи гривні помітно слабшати в періоди ситуативного збільшення дефіциту іноземної валюти на міжбанківському ринку, але стримуючи укріплення курсу в періоди зменшення дефіциту", - йшлося у травневому прогнозі компанії.

У Dragon Capital тоді зазначали, що помірна девальвація не несе ризиків для макрофінансової стабільності, проте підтримує конкурентоздатність експорту, допомагає бюджету та дозволяє зменшити втрати золотовалютних резервів.

Таким чином, послаблення гривні було цілком очікуваним для фінансистів та чиновників. Чого не скажеш про населення, яке впродовж усього року з острахом спостерігало за пробиттям чергового курсового дна національною валютою та поступовим здорожчанням усіх товарів і послуг.

Що впливало на курс у 2024-му

У жовтні 2023 року Національний банк запровадив режим "керованої гнучкості" валютного курсу замість фіксованого курсу, який діяв з початку повномасштабної війни. Цей режим передбачає курсоутворення під впливом ринкових чинників, тобто залежно від ситуації на валютному ринку. При цьому регулятор слідкує за коливаннями і впливає на курс своїми інтервенціями (операціями з купівлі-продажу валюти), аби не допустити значних відхилень курсу в бік зниження чи зростання.

Департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий у коментарі УНІАН хвалить політику Нацбанку з курсоутворення, зазначаючи, що режим "керованої гнучкості" виявився досить ефективним, адже впродовж року на ринку не спостерігалося раптових і стрімких валютних змін.

"Як і прогнозувалося в кінці 2023 року, на ринку відбувалася "м’яка" девальвація з поступовим зростанням валютних курсів. Водночас можна виокремити пікові періоди: березень-квітень та травень. За ці три весняні місяці офіційний курс долара зробив ривок аж на 6 відсотків - курс зріс з 38,04 гривень (на 1 березня) до 40,45 гривень (станом на 1 червня)", - каже Лєсовий.

За його словами, щомісячні курсові зростання складали в середньому 0,8-1%. При цьому у січні та у червні офіційний курс навіть дещо знижувався: на 0,45 грн (на 1 лютого) та на 0,05 грн (на 1 липня).

Експерт зазначив, що, знаючи курси міжбанку, можна було безпомилково визначити амплітуду коливань на готівковому ринку.

"На 1 січня 2025 року курсові показники впритул наблизяться до раніше закладеного в бюджеті на поточний рік курсу у 42,1 грн. І, як підсумок року, зростання вартості американського долара може скласти близько 10%", - прогнозує банкір.

Протягом року і, зокрема, в останні місяці долар неодноразово бив рекорди, сягаючи історичних максимумів подекуди ледь не щодня.

У Нацбанку пояснюють здорожчання долара зростанням попиту на валюту з боку населення: чистий попит зростає з огляду на відновлення економіки та пожвавлення імпорту.

"Восени збільшився попит на готівкову валюту з боку населення. Зростання попиту є головним чинником додаткового тиску на обмінний курс", - зазначають у НБУ.

Такий значний попит на валюту регулятору доводиться компенсувати рекордними інтервенціями (тобто операціями Національного банку з купівлі-продажу валюти). Як повідомили в інвестгрупі ICU, позаминулого тижня Нацбанк продав із резервів 1,2 мільярдів доларів для уникнення значного падіння гривні, що стало одним з найбільших втручань за рік.

"Національний банк здійснив значний обсяг інтервенцій, який лише на 1 відсоток менший за рекордний обсяг, що був у травні 2022 року. Такими діями НБУ знову зберіг офіційний курс нижче за 42 грн/дол. У святковий період НБУ може стикатися з різкими коливаннями попиту на валюту, однак докладатиме зусиль для недопущення різкого ослаблення курсу гривні", - говорять аналітики компанії.

Втім, регулятор наголошує, що достатній запас міжнародних резервів збережеться, незважаючи на значні інтервенції: міжнародна допомога дає змогу підтримувати золотовалютні резерви на достатньому рівні, попри збільшення попиту на валюту.

Так, у листопаді резерви зросли на 9,1%, до 39,9 млрд доларів. І наступного року проблем з міжнародними надходженнями коштів не очікується, адже партнери запевнили Україну в отриманні необхідних сум за рахунок прибутків від заморожених російських активів.

Чи здивує курс у році прийдешньому

Судячи із прогнозів експертів та урядовців, повільне послаблення гривні продовжиться і в 2025 році. Проте українцям обіцяють "плавну" девальвацію, яка не стане шоком для гаманців.

Так, у проєкті бюджету на 2025 рік закладено курс на рівні 45 грн/дол. І якщо урядові очікування справдяться, то таке послаблення буде меншим за цьогорічне. Адже з початку цього року долар зріс на 4 грн (з 38 до 42 грн/дол.), а у 2025-му, згідно з прогнозами, національна валюта може девальвувати на 3 грн або 7 відсотків.

Банкіри та аналітики погоджуються із таким прогнозом, наводячи цифри в межах від 45 до 47 гривень за долар на кінець 2025-го.

Голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталій Ваврищук зазначає, що обіцяної зовнішніми партнерами фінансової допомоги на 2025 рік достатньо для того, щоб НБУ мав змогу перекривати дефіцит валюти на міжбанківському валютному ринку. Тож, за його словами, регулятор буде вільно себе почувати на ринку і зможе контролювати обмінний курс.

"Думаю, бажання НБУ послаблювати гривню найближчими місяцями буде мінімальним – центральний банк не захоче створювати додатковий інфляційний фактор. Проте, коли інфляція почне сповільнюватися ближче до літа, НБУ може дещо прискорити темпи девальвації (а значить, долар знову зростатиме – УНІАН)", - пояснює експерт.

На думку Ваврищука, за будь-яких обставин послаблення гривні до долара більш ніж на 10-12% протягом 2025 року можна повністю виключити.

"Ми вбачаємо курс на рівні 45,7 гривень за долар наприкінці наступного року", - резюмує аналітик.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий зауважує, що наразі можна лише окреслити основні фактори, які так чи інакше позначаться на курсових показниках. Це і перебіг війни, і загальна економічна ситуація - від розвитку стратегічних галузей до рівня добробуту громадян (особливої уваги заслуговує рівень інфляції), обсяг міжнародної фіндопомоги, обсяг міжнародних резервів тощо. Банкір вважає:

"Водночас нагадаю, що середньозважений курс у бюджеті на прийдешній рік закладено на рівні 45 гривень за долар. Тобто, за аналогією 2024 року, це означає, що курсові показники будуть мінливими з етапами зростання та зниження, однак в кінці 2025 року вони можуть коливатися в діапазоні 46-47 гривень".

В інвестиційній компанії Dragon Capital вважають, що станом на кінець 2025 року гривня послабиться до показника у 45 грн/дол.

"Очікуючи, що Нацбанк почне послаблювати монетарну політику в другій половині 2025 року, зокрема за рахунок повернення до практики керованої девальвації гривні, ми прогнозуємо послаблення курсу до 45гривень за долар до кінця 2025 року (-6,6% в річному вимірі) і оцінюємо середньорічний курс на рівні 43 грн/дол.", - йдеться у макроекономічному прогнозі компанії.

…Україна проводжає третій рік повномасштабної війни, і чиновники, експерти та міжнародники не прогнозують швидкого завершення бойових дій. Це не може не позначатися на виснаженій економіці. Але з хороших новин: у 2025 році, схоже, ми не матимемо дефіциту міжнародної підтримки.

За прогнозами уряду та аналітиків, 2025 рік в економічному плані буде схожим на рік, що минає: скромне зростання ВВП, помірне знецінення гривні і, на щастя, довгоочікуване уповільнення інфляції. Економіка вистояла цьогоріч і має всі шанси триматися на плаву і наступного року.