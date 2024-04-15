Продати долар можна в середньому за курсом 39,20 грн, євро – 42,20 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у понеділок, 15 квітня, зріс на 15 копійок – до 39,65 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 39,20 грн за долар.

Середній курс євро до гривні після вихідних не змінився і складає 42,80 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 42,20 грн за євро.

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подорожчав на 2 копійки – до 39,50 грн/долар в середньому (продати долар можна за 39,40 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні знизився на 12 копійок і складає 42,73 грн/євро (курс продажу – 42,50 грн/євро).

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на понеділок, 15 квітня, офіційний курс долара до гривні на рівні 39,40 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 23 копійки, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на понеділок встановлений на рівні 41,97 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 5 копійок, порівняно з курсом п’ятниці.

Згідно з прогнозом начальника департаменту казначейства "Глобус Банку" Тараса Лісового, цього тижня, з 15 до 21 квітня очікувані валютні коридори на міжбанку та готівковому ринку будуть майже однаковими: відповідно 39-40 грн/дол. і 42-43,5 грн/євро та 39-40 грн/дол. і 41-43,5 грн/євро.

Вас також можуть зацікавити новини: