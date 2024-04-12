Курс гривні до євро встановлено на рівні 41,97 грн/євро.

Національний банк України встановив на понеділок, 15 квітня, офіційний курс долара до гривні на рівні 39,40 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 23 копійки, порівняно з сьогоднішнім показником.

Щодо євро національна валюта подорожчала. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на понеділок встановлений на рівні 41,97 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 5 копійок, порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 39,43/39,45 грн/дол., євро – 41,99/42,00 грн/євро.

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Варто зазначити, що долар за офіційним курсом вперше перевищив позначку у 39 гривень 20 березня 2024 року.

Курс валют в Україні – останні новини

Готівковий курс долара до гривні в банках України у п’ятницю, 12 квітня, зріс на 15 копійок – до 39,50 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 39,00 грн за долар. Середній курс євро до гривні подешевшав на 5 копійок і складає 42,80 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 42,10 грн за євро.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у п'ятницю, 12 квітня, зріс на 15 копійок і становить 39,50 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні не змінився і складає 42,90 грн за євро.

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