Продати долар можна в середньому за курсом 39,50 грн, євро – 42,50 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у понеділок, 13 травня, зріс на 3 копійки – до 39,97 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 39,50 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 10 копійок і складає 43,10 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 42,50 грн за євро.

Який зараз курс у обмінниках Києва

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні знизився на 3 копійки і складає 39,92 грн/долар в середньому (продати долар можна за 39,85 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні не змінився і складає 43,15 грн/євро (курс продажу – 43,00 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на понеділок, 13 травня, офіційний курс долара до гривні на рівні 39,72 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 17 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на понеділок встановлений на рівні 42,81 грн/євро, тобто гривня послабилася на 38 копійок, порівняно з курсом п’ятниці.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у п’ятницю, 10 травня, зріс на 10 копійок і становив 39,95 грн за долар. Курс євро у фінустанові тоді ж подорожчав також на 10 копійок – до 43,00 грн за євро.

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