Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 39,84 грн, євро - 43,29 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у п’ятницю, 10 травня, зріс на 10 копійок і становить 39,95 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні подорожчав також на 10 копійок – до 43,00 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 39,35 грн, євро - за курсом 42,00 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні не змінився і становить 39,84 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні зріс одразу на 55 копійок і становить 43,29 грн.

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У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подорожчав на 10 копійок і складає 39,95 грн/долар в середньому (продати долар можна за 39,85 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 20 копійок і складає 43,15 грн/євро (курс продажу – 42,92 грн/євро).

За офіційним курсом гривня значно послабилася наприкінці тижня: офіційний курс долара до гривні 10 травня Нацбанк визначив на рівні 39,55 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 17 копійок. Офіційний курс НБУ щодо євро на п’ятницю встановлений на рівні 42,43 грн/євро, тобто гривня послабилася на 12 копійок, порівняно з учорашнім курсом.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозує, що наступного тижня ситуація на валютному ринку залежатиме від того, який напрям обере регулятор: або "інтенсивну девальвацію" на зразок квітневої, або ж "затишшя" до літа.

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