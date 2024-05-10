Курс гривні до євро встановлено на рівні 42,81 грн/євро.

Національний банк України встановив на понеділок, 13 травня, офіційний курс долара до гривні на рівні 39,72 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 17 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро національна валюта також значно подешевшала. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на понеділок встановлений на рівні 42,81 грн/євро, тобто гривня послабилася на 38 копійок, порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 39,60/39,62 грн/дол., євро – 42,69/42,70 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подорожчав на 10 копійок і складає 39,95 грн/долар в середньому (продати долар можна за 39,85 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 20 копійок і складає 43,15 грн/євро (курс продажу – 42,92 грн/євро).

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у п’ятницю, 10 травня, зріс на 10 копійок і становить 39,95 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні подорожчав також на 10 копійок – до 43,00 грн за євро.

У свою чергу начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий зазначив, що наприкінці травня середні курсові коливання будуть в межах 39-40 грн/дол.

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