Курс гривні до євро встановлено на рівні 40,69 грн/євро.

Національний банк України встановив на середу, 24 січня, офіційний курс долара до гривні на рівні 37,45 грн/дол. Таким чином, гривня не змінилася в ціні, порівняно з сьогоднішнім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на середу встановлений на рівні 40,69 грн/євро. Тобто гривня зміцнилася на 10 копійок порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 37,45/37,47 грн/дол., євро – 40,72/40,73 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Готівковий курс долара до гривні в банках України у вівторок, 23 січня, подешевшав на 10 копійок - до 38,15 грн за долар в середньому. Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 5 копійок і складає 41,75 грн за євро.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" сьогодні, 23 січня, подешевшав на 5 копійок – до 38,05 грн за долар (з 38,10 грн у понеділок). Курс євро у фінустанові сьогодні подешевшав на 10 копійок і становить 41,70 грн за євро (з вчорашніх 41,80 грн). Продати американську валюту в банку сьогодні можна за курсом 37,45 грн, євро - за курсом 40,70 грн за одиницю іноземної валюти.

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