Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 38,02 грн, євро – 41,67 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" сьогодні, 23 січня, подешевшав на 5 копійок – до 38,05 грн за долар (з 38,10 грн у понеділок).

Курс євро у фінустанові сьогодні подешевшав на 10 копійок і становить 41,70 грн за євро (з вчорашніх 41,80 грн).

Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,45 грн, євро - за курсом 40,70 грн за одиницю іноземної валюти.

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Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні не змінився і складає 38,02 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також не змінювався і становить 41,67 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

Готівковий курс долара до гривні в банках України у вівторок, 23 січня, подешевшав на 10 копійок - до 38,15 грн за долар в середньому. Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 5 копійок і складає 41,75 грн за євро.

Середній курс долара у валютних обмінниках Києва сьогодні подешевшав на 14 копійок - до 38,16 грн/долар (продати долар можна за 38,05 грн). Курс євро в обмінниках подешевшав на 10 копійок, до 41,75 грн/євро (курс продажу - 41,55 грн/євро).

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