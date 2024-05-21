Курс гривні до євро встановлено на рівні 43,26 грн/євро.

Національний банк України встановив на середу, 22 травня, офіційний курс долара до гривні на рівні 39,81 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 14 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро національна валюта також подешевшала. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на середу встановлений на рівні 43,26 грн/євро, тобто гривня послабилася на 18 копійок, порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 39,80/39,82 грн/дол., євро – 43,26/43,27 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у вівторок, 21 травня, зріс на 5 копійок – до 40,00 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні також подорожчав на 5 копійок і складає 43,50 грн за євро.

У валютних обмінниках Києва долар подорожчав на 5 копійок і складає 40,03 грн/долар в середньому (продати долар можна за 39,94 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 10 копійок і складає 43,55 грн/євро (курс продажу – 43,40 грн/євро).

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