Продати долар можна в середньому за курсом 39,50 грн, євро – 42,80 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у вівторок, 21 травня, зріс на 5 копійок – до 40,00 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 39,50 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 10 копійок і складає 43,50 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 42,80 грн за євро.

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подорожчав на 5 копійок і складає 40,03 грн/долар в середньому (продати долар можна за 39,94 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 10 копійок і складає 43,55 грн/євро (курс продажу – 43,40 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

Директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько прогнозує, що курс долара в Україні поточного тижня до 25 травня коливатиметься в межах діапазону 39,7 - 40,2 грн/дол. За її словами, найближчими днями можна очікувати помірне зростання вартості долара в безготівковому сегменті у зв'язку із завершенням періоду сплати податків бізнесом.

Національний банк України встановив на вівторок, 21 травня, офіційний курс долара до гривні на рівні 39,67 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 24 копійки, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на вівторок встановлений на рівні 43,08 грн/євро, тобто гривня послабилася на 33 копійки, порівняно з учорашнім курсом.

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