Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 40,00 грн, євро – 43,29 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у вівторок, 21 травня, зріс на 5 копійок – до 40,00 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні також подорожчав на 5 копійок і складає 43,50 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 39,40 грн, євро – за курсом 42,50 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні зріс на 16 копійок і становить 40,00 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні незмінний – 43,29 грн.

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У валютних обмінниках Києва долар подорожчав на 5 копійок і складає 40,03 грн/долар в середньому (продати долар можна за 39,94 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 10 копійок і складає 43,55 грн/євро (курс продажу – 43,40 грн/євро).

Директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько зазначила, що на початку минулого тижня курс долара зростав у всіх сегментах валютного ринку. Однак ближче до середини тижня через активізацію пропозиції іноземної валюти, що була спричинена наближенням граничної дати сплати квартальних податків бізнесом, курс долара на валютному ринку почав динамічно знижуватися і на піку сягнув позначки 39,33 гривні за долар.

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