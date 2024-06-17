Продати долар можна в середньому за курсом 40,53 грн, євро – 43,56 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у понеділок, 17 червня, не змінився і складає 41,05 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 40,53 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 15 копійок і складає 44,30 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 43,56 грн за євро.

Який сьогодні курс долара у Києві

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подешевшав на 2 копійки і складає 41,03 грн/долар в середньому (продати долар можна за 40,92 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні знизився на 15 копійок і складає 44,30 грн/євро (курс продажу – 44,15 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на понеділок, 17 червня, офіційний курс долара до гривні на рівні 40,65 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 4 копійки, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на понеділок встановлений на рівні 43,48 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 41 копійку, порівняно з курсом п’ятниці.

За словами керівника центру внутрішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень В'ячеслава Потапенка, на кінець 2024 року курс долара в Україні не має перетнути позначку в 42 грн/дол. Він зазначив, що на офіційний курс долара насамперед впливає надходження грошей в Україну з-за кордону.

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